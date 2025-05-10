جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

شهد طريق "أبو حماد - العاشر من رمضان" الجديد، بمحافظة الشرقية، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد متنوعة ما بين سحجات كسور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، يشير إلى استقبالها 10 مصابين وجثة، تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين بينما تم التحفظ على الجثة بالمشرحة لحين إنهاء تصاريح الدفن.

أفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب انقلاب السيارة الميكروباص، ما أدى إلى إصابة المواطنين ووفاة أحدهم.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وأسبابه.