قتل حماه وحماته وزوجته.. قرار قضائي بشأن المتهم بارتكاب "مذبحة المعصرة" في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل حماه وحماته وزوجته بقرية المعصرة، بمركز ميت غمر لجلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فاروق فخري، رئيس المحكمة، حيث أقر المتهم مرتكب الحادث بجريمة ذبح والد ووالدة زوجته وإصابتها بإصابات خطيرة، وتوفيت بعد عدة أيام.

تفاصيل الواقعة كانت بقرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر، حينما أقدم "أحمد. م" 33 عاما، على إنهاء حياة والد ووالدة زوجته طعنا بسكين، وإصابة زوجته بجروح خطيرة؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة مع والدي زوجته، وانتهت بمذبحة.

وتلقت شرطة لنجدة بلاغا بسماع استغاثات وصراخ داخل أحد المنازل بشارع السنترال بقرية المعصرة مركز ميت غمر بالدقهلية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص المعاينة إصابة الزوجة “وفاء عبد العزيز محمد بسيوني” (32 عاما)، إثر تعرضها لطعنات متفرقة بسكين وإصابتها بإصابات خطيرة، لفظت أنفاسها بعد أيام بعناية المستشفى، ووجود جثمانين لوالديها “عبدالعزيز عبد العزيز محمد بسيوني” (60 عاما)، و”صفاء محمد عباس” (50 عاما)، وفرار الزوج مرتكب المذبحة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكب الجريمة، وكلفت رجال المباحث الجنائية بعمل التحريات حول الحادث، للتوصل إلى أسبابه وملابساته.