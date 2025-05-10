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بأسعار مخفضة.. انطلاق قافلة سيارات محملة باللحوم والسلع الغذائية بالبحيرة- صور

12:00 م السبت 10 مايو 2025
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    قافلة لحوم وسلع غذائية بالبحيرة2
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    قافلة لحوم وسلع غذائية بالبحيرة1
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    قافلة لحوم وسلع غذائية بالبحيرة4
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البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي اليوم السبت، قافلة تضم 9 سيارات محملة بالمواد الغذائية الأساسية، بيض المائدة واللحوم المجمدة، لتغطية مناطق متعددة بمدينة دمنهور.

وخلال تفقدها القافلة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تلك القوافل تأتي استكمالاً لجهود المحافظة في ضبط الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الضرورية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك،

وأشارت إلى أن المحافظة حريصة على الوصول بتلك القوافل إلى المناطق الأكثر كثافة واحتياجًا، مع الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من مدى جودة وتوافر المنتجات المعروضة بالأسعار المناسبة.

وتغطي السيارات منطقة أبو الريش بدمنهور بواقع ( 2 سيارات بيض - سيارة مواد غذائية - سيارة لحوم مجمدة)

كما تتواجد 2 سيارة بيض بمنطقة مسجد ناصر، ميدان الأتوبيس (سابقا) بدمنهور، وتتواجد أيضا عدد من السيارات أمام مديرية التربية والتعليم ( 2 سيارة بيض - سيارة مواد غذائية )

ووجهت عازر بتوسيع نطاق انتشار تلك القوافل الغذائية لتشمل باقي مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام المقبلة، لضمان توفير السلع الغذائية لجميع المواطنين.

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محافظة البحيرة مدينة دمنهور جاكلين عازر محافظ البحيرة اللحوم المجمدة
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