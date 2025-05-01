بالأسماء.. 11 مصابًا في حريق محطة بطاطس البحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصًا باختناق إثر اندلاع حريق بمحطة بطاطس بقرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من:- أحمد ناصر محمد الحمراوي، 20 عاما، محمود إبراهيم عبد الرحمن، 19 عاما، براء أحمد يوسف، 20 عاما، فتوح السعيد فتوح راضي، 46 عاما، عمرو محمد إبراهيم قناوي، 40 عاما، محمد عبد المنعم الدمنهوري، 45 عاما، أحمد اسلام فارس، 20 عاما، صبري مشمش حسن، 45 عاما، أشرف محمد العربي، 40 عاما، سعيد خالد علي السروي، 26 عاما، سيد بسيوني البحيري، 32 عاما، وجميعهم مقيمين بمركز إيتاي البارود ومصابين باختناق.

جرى نقل 5 من المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وتلقى الباقين علاجهم بموقع الحادث وغادروا بعد التأكد من سلامتهم.

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، سيطرت على حريق نشب اليوم داخل محطة بطاطس، بقرية كفر العيص في مركز كوم حمادة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بنشوب حريق داخل محطة بطاطس بقرية كفر العيص بالقرب من كوبري التوفيقية وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء، فرضت كردونًا أمنيًا حول الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

حرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لمعرفة أسباب الحريق، وجار حصر الخسائر المادية.