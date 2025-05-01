"يا حلاوة الإيد الشغالة".. عمال البحيرة لا يتوقفون عن الإنتاج في عيدهم - فيديو وصور

البحيرة - أحمد نصرة:

حرص عدد كبير من عمال محافظة البحيرة، على النزول والانتظام في أعمالهم بإرادتهم، لمواصلة الإنتاج، رغم اعتبار اليوم إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال.

أجرى مصراوي جولة داخل أحد المصانع بالبحيرة رصدنا خلالها تواجد العمال وأداؤهم لأعمالهم.

قال كرولس عامل: "إحنا نازلين الشغل بإرادتنا، هما خيرونا تاخدوا إجازة في عيد العمال ولا تشتغلوا بأجر مضاعف، إخترنا نشتغل، بلدنا محتاجة كل جهد ونقطة عرق مننا".

وقال سامي: "أنا بحب شغلانتي وبتجري في دمي، ولو يوم منزلتش الشغل بحس إن حاجة ناقصاني، ربنا يديم علينا نعمة الشغل".

وقال المهندس محمد: " هناك اهتمام كبير لدينا بحقوق العمال، سواء المادية أو الاجتماعية، ونحرص على توفير أقصى اشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا عليهم".

وأضاف إن هذا المصنع هو أول مشروع متكامل من نوعه للصناعات الهندسية وإنتاج مولدات الكهرباء وطلمبات المياه والآلات الزراعية، وذلك بالتعاون مع الشركات الصينية العالمية، وأن هناك خطة طموحه لتكون كافة المنتجات الصناعية مصرية بالكامل.

وأضاف: يقع المصنع على مساحة 3000 متر مربع، ويتميز بقدرته الإنتاجية التي تصل إلى حوالي 500 ماكينة ري زراعية يومياً، بالإضافة إلى المحركات ومولدات الكهرباء.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.