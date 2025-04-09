مصرع سيدة سقطت من أعلى دراجة نارية أثناء سيرها في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب رضيعها، اليوم الأربعاء، جراء سقوطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لسيدة ورضيعها إثر سقوطهما من أعلى موتوسيكل وتوفيت الأم، بقرية الجبلاو، مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.