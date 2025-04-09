ما حقيقة فيديو احتفال مصريين بالقرب من معبر رفح؟

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه يظهر احتفال مصريين بينهم سيدات عند الجانب المصري من معبر رفح.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع حيث يأتي تزامنًا مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة، إضافة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى شمال سيناء حيث زار مدينة العريش رفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما جاء معه تحرك آلاف المصريين باتجاه المعبر.

ومع التحقق من الفيديو يتضح أنه فيديو قديم وليس حديث وجاء يوم 31 يناير الماضي مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي انتهكته إسرائيل مارس الماضي.

وقال متداولو الفيديوهات، إنه احتفال المواطنيين جاء في إطار رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدة مناسبات.

على جانب آخر، تم تداول فيديو آخر بشكل واسع يظهر أيضًا احتفال مصريين بالقرب من معبر رفح، في وقت كان فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة.

ويظهر الفيديو ما يبدو أنه مشهد جوي للحدود بين مصر وقطاع غزة، مع أشخاص يحملون أعلامًا مصرية على الجانب المصري، بينما تظهر نيران مشتعلة في الجانب الفلسطيني بالقرب من المعبر. وبالتحقق من الفيديو، اتضح أنه تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهر تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عدم تطابق مشاهد الفيديو مع الطابع الجغرافي الفعلي للمنطقة المحيطة بمعبر رفح، مما يثير شكوكًا حول مصداقية المقطع.

وتظهر التظاهرات المصرية المزعومة في الفيديو بالقرب من الجدار الحدودي، وهو ما لا يتماشى مع الواقع، حيث أن التظاهرات عادة ما تكون قرب البوابة التي تبعد عن خط الحدود أكثر من 400 متر.وبحسب الشبكة الأمريكية تم رصد بعض العيوب الواضحة في الفيديو، مثل طريقة تصاعد الدخان وحركة الأشخاص البطيئة، مما يبرز أنه تم إنتاجه بطريقة غير طبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.