محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بالقناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية، لتفقد عدد من قطع الأراضي وعدد من المناطق غير المستغلة لبحث استغلالها للاستثمار أو إعادة تطويرها وتخطيطها حضارياً.

يأتي ذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب واستغلال أصول الدولة بهدف تنمية موارد المحافظة لتعود بشكل خدمات لصالح المواطنين لتحسين حالة المعيشة لهم.

وخلال الجولة تفقد المحافظ 5 قطع أراضي غير مستغلة بعدد من المناطق بمدينة القناطر الخيرية (أرض بوك الغجر - أرض بجوار عزبة الأهالي - أرض بجوار مجمع مدارس الري - موقف سابق على الرياح المنوفي).

وأكد "عطية"، أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتعظيم موارد المحافظة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشدداً على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات واستغلال الأراضي بالشكل الذي يخدم المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية التي تقع على مساحة فدان وبها غرف لحل شرانق الحرير ومعامل تربية ديدان الحرير ويضم المبنى منحل لخلايا نحل العسل.

وخلال الجولة وجه المحافظ بمخاطبة السيد وزير الزراعة لرفع كفاءة المعامل وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما يخدم توطين إنتاج صناعة الحرير الطبيعي في مصر.

وخلال الجولة تفقد كوبري السكة الحديد كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل واستمع المحافظ من المهندس خالد نجيب مدير المشروع بشركة حسن علام إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث يبلغ تكلفة المشروع نصف مليار جنيه ويهدف إنشاء الكوبري إلى ازدواج خط السكة الحديد الرابط بين قليوب - منوف - طنطا)، حيث يتم إنشاء كوبري معدنى جديد أعلى فرع دمياط بهدف ازدواج السكة وتحتوي أحد باكيات الكوبرب المعدني على رافع يمكنه رفع هذه الباكية رأسيا لتسمح بمرور العائمات النهرية التي تكون عالية الإرتفاع.

جاء ذلك في إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد وهذا المشروع يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد حسام عطوة المستشار العسكري والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية.