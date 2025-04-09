بينهم طفلان.. 5 مصابين في حادث على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على الطريق الصحراوي الغربي شمالي المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، بالقرب من القرية البسقلون بمركز العدوة، شمالي غرب المحافظة، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين، وجميعهم مقيمين في قرية البسقلون .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.