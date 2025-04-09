إعلان

بينهم طفلان.. 5 مصابين في حادث على صحراوي المنيا

01:48 م الأربعاء 09 أبريل 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على الطريق الصحراوي الغربي شمالي المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، بالقرب من القرية البسقلون بمركز العدوة، شمالي غرب المحافظة، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين، وجميعهم مقيمين في قرية البسقلون .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصابة طفلان حادث تصادم المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)