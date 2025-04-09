صيد ثمين في قبضة مكافحة المخدرات.. سقوط "مانجا" بـ 9 كيلو هيروين وشابو بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، من ضبط عاطل بحوزته كميات كبيرة من مخدر الهيروين، ومخدر الشابو، وذلك خلال ترويجها في نطاق سيدي سالم بكفر الشيخ.

كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل إدارة مكافحة المخدرات تفيد باتجار المدعو "أ.ر"، 45 عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة دسوق، ومن ذوي المعلومات الجنائية في المواد المخدرة ويروجها على عملائه بمركزي دسوق وسيدي سالم.

وبتكثيف التحريات وإجراء المراقبة تبين صحة ما ورد من معلومات حول العاطل المتحرى عنه فيما توجهت حملة أمنية قادها وكيل إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا العقيد حامد القرضاوي إلى مكان تواجد المتهم خلال ممارسة نشاطه الإجرامي.

تمكنت الحملة من ضبط المتهم وبحوزته 6 كيلو هيروين، و3 كيلو من مخدر الشابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك خلال ترويجها على عملائه بنطاق مدينة سيدي سالم.

القي القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة سيدي سالم، وبسؤاله عما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه بشأن سهولة عملية التوزيع.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.