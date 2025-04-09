3 جرائم قتل زوجية خلال أسبوع.. ماذا يحدث في البحيرة؟!

البحيرة - أحمد نصرة:

في أسبوع واحد كانت محافظة البحيرة على موعد مع 3 جرائم زوجية مروعة، وقعت أحداثها في 3 مراكز مختلفة، قتل الزوج زوجته في اثنتان منهما بينما قتلت الزوجة زوجها في الثالثة.

في إحدى قرى مركز إيتاي البارود، أنهى زوج حياة زوجته الشابة، بعدما اعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم تخلص من جثتها بإلقائها داخل بيارة صرف مغطى.

"أحمد" خنق "عايدة" وبلغ باختفائها

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ من "أحمد .ش.م" 32 عاما، بدون عمل ومقيم عزبة السلام غرب إيتاي البارود بتحرير محضر بتغيب زوجته "عايدة.ج.م" 26 عاما، عن المنزل.

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي وبمناقشة ابن المجني عليها أفاد بتعدى والده على والدته بالضرب، وبتضييق الخناق على الزوج قرر ارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينهما.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته، بعد أن تعدى عليها بالضرب وخنقها، بغطاء رأسها ثم تخلص من الجثمان داخل بيارة مياه خاصة بالصرف الزراعى، على طريق "الطود - معنيا" ثم حرر محضر داخل قسم الشرطة بتغيبها، لإبعاد الشبهة عنه.

سيدة سيدي غازي طعنت زوجها

وفي قرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار طعنت سيدة زوجها بسكين عدة طعنات نافذة بالبطن ، لفظ على إثرها حياته خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلافات الزوجية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة بين زوجين ، وتعدي الزوجة على الزوج بالطعن بواسطة سلاح أبيض " سكين" الأمر الذى أدى إلى مقتله.

بالانتقال تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وزوجته، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، فأحضرت الزوجة سكينًا من داخل المطبخ ، وطعنت الزوج ببطنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب تعدي المجني عليها بالضرب.

جريمة شوكة الحاجر ضحيتها زوجة شابة

الواقعة الثالثة كانت بقرية شوكة الحاجر، بمركز دمنهور، حيث لفظت زوجة شابة أنفاسها على يد زوجها، بعدما تعدى عليها بالضرب، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 25 عاما داخل منزلها بقرية الشوكة التابعة لدائرة المركز.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها بالضرب حتى سقطت قتيلة، بسبب خلافات زوجية بينهما.

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