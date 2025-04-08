تموين الإسكندرية توجه حملات تفتيش على قطاعي المطاعم والمخابز - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكثفة للتفتيش على قطاع المطاعم ومحلات المأكولات وقطاع المخابز البلدية لضمان جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الصحية.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملات استهدفت نطاق أحياء المنتزه أول، شرق، وسط، والعجمي، بحضور مديري الإدارات ومفتشي التموين.

وأضاف أن الحملات شملت تفتيش المطاعم والمحلات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، توافر البيانات والمستندات الرسمية، الإعلان عن الأسعار، وحصول العاملين على شهادات صحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا ومخالفة متنوعة تضمنت 6 محاضر لحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر تضمنت كميات مختلفة من التوابل والزيوت والطحينة؛ وتحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لمخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية.

كما جرى سحب 3 عينات من مواد غذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمعايير، وفي قطاع المخابز جرى تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر لمخالفات متنوعة.

وأكد المهندس السيد حرز الله؛ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن حملات التفتيش مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.