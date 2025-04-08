المحافظة سلمتها شقة.. سيدة منياوية تدعو للسيسي: "يخليك لنا يابو محمود وينصرك على اليهود"- فيديو وصور

المنيا – جمال محمد:

استوقفت إحدى السيدات محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، خلال جولته اليوم الثلاثاء في مركز مغاغه، لتفقد عدد من المشروعات القومية وتفقد الوحدات الصحية، وطالبت السيدة بتوفير شقة لها خاصة أنها تعيش في شقة بالإيجار وحالتها المادية صعبة.

وتوجهت السيدة "نادية سمير محمود" إلى المحافظ وهي تطلق الزغاريد، وتدعو للرئيس السيسي، فور خروجه من الوحدة الصحية بقرية ملاطية، وقالت لها " تحيا مصر .. يخليك لينا يابو محمود وينصرك على مين يعاديك .. عايزة شقة ومش لاقي شقة ودايخه على بيت أقعد فيه.. وبدفع 700 جنيه في الشهر" .

وفور مقابلة المحافظ لها حاولت السيدة تقبيل كتفه، ليدخل المحافظ في وصلة من الضحك، ويوجه رئيس مركز مغاغه بسرعة الاستجابة لها، والذي أكد للمحافظ أنها تستسلم اليوم شقة.

لم تجد السيدة تعبيرًا صادقًا عن فرحتها غير الزغاريد مرة أخرى، والدعاء للمحافظ والرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك لنا يا سيادة الريس وينصرك على اليهود كلهم".

وفور انتهاء جولة المحافظ توجهت السيدة رفقة رئيس المدينة وتسلمت عقد شقة لمحدودي الدخل لتعيش بها رفقة زوجها وأبنائها، كما طالبت بتوفير عمل لها ولزوجها.