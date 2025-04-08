بيان ناري من أنوسة كوتة بشأن حادث نمر طنطا: "لن أسمح بتشويه سمعتي"

الغربية- مروة شاهين:

أصدرت أنوسة كوته، مدربة الأسود والنمور الشهيرة، اليوم الثلاثاء، بياناً تعليقا على حادث التهام نمر لذراع عامل يدعى محمد البسطويسي، أثناء تقديمها عرض داخل سيرك البريفاج بمنطقة المعرض بمدينة طنطا.

وأكد البيان الصادر عن المكتب القانوني الخاص بالمدربة أن التحقيقات في الواقعة مازالت جارية بمنتهى الشفافية والاحترام ولا يجوز الإعلان عنها لحين الانتهاء، مشيرة أنها ستقاضي كل من حاول الزج باسمها بسوء وإلقاء التهم عليها تعقيبا على الحادث من قبل أفراد ليس لهم السلطة في ذلك.

وأضاف البيان أنه تم تسليم كافة المستندات والأدلة والفيديوهات الخاصة بالحادث، وما زالت تضخع للفحص.

من جانبه أكد المستشار وليد الفولي، محامي الضحية، أن اللجنة المنتدبة من قبل الأجهزة المعنية من القاهرة أثبتت أنه لا يوجد سجل تطعيمات بالسيرك وما يفيد إعطاء عقار السعار، بالإضافة لعدم وجود زي رسمي ومعدات ومهمات واشتراطات السلامة للعمال.

كما أشار الفولي أن اللجنة أقرت بأن أنوسة لم تلتزم بالاشتراطات ومنها توفير سيارة إسعاف للطوارىء، وعدم وجود مسدس تخدير بالمكان ليتم استخدامه فى حال هجوم الحيوانات المفترسة.

وأشار الفولي أن التحقيقات مازالت مستمرة، وطلبت النيابة العامة أثناء التحقيقات جميع تراخيص السيرك من الجهات الرسمية وجار تقديمها.