إعلان

"لا التهجير.. تسقط إسرائيل".. مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ (صور)

08:07 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
  • عرض 25 صورة
    مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم أهالي كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة انطلقت من مدينة كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة.

وأطلق أهالي كفر الشيخ الهتافات الرافضة للتهجير والداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الرافضة التهجير مثل :"لا لا التهجير..تسقط تسقط إسرائيل.. فلسطين عربية".

وحمل أهالي كفر الشيخ خلال المسيرة اللافتات الرافضة للتهجير، والتي تضمنت عبارات "لا للتهجير.. وفلسطين عربية.. معا سننتقم"، كما حملوا أعلام مصر وفلسطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لا التهجيرتسقط إسرائيل مسيرة داعمة لأهالي غزة مدينة كفر الشيخ اللافتات الرافضة للتهجير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان