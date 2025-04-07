"لا التهجير.. تسقط إسرائيل".. مسيرة داعمة لأهالي غزة في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم أهالي كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة انطلقت من مدينة كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة.

وأطلق أهالي كفر الشيخ الهتافات الرافضة للتهجير والداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الرافضة التهجير مثل :"لا لا التهجير..تسقط تسقط إسرائيل.. فلسطين عربية".

وحمل أهالي كفر الشيخ خلال المسيرة اللافتات الرافضة للتهجير، والتي تضمنت عبارات "لا للتهجير.. وفلسطين عربية.. معا سننتقم"، كما حملوا أعلام مصر وفلسطين.