"الجثتان تفحمتا".. مصرع سائق ومرافقه احتراقًا في حادث انقلاب تريللا بالبحيرة

مصرع سائق ومرافقه احتراقًا في حادث انقلاب تريللا ب



البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق ومرافقه مصرعهما، اليوم الإثنين، وتفحمت جثتيهما إثر انقلاب سيارة نقل تريلا واشتعال النيران بها، على الطريق الصحراوي، بنطاق غرب النوبارية في محافظة البحيرة.



تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا واشتعال النيران بها، عند الكيلو 80 على الطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية) إتجاه الإسكندرية ووجود متوفيين.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من المعاينة أن سبب الحريق انقلاب السيارة أثناء سيرها بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من محمد ياسين عبد الرازق، 28 عامًا، ومرافقه محمد شفيق على، 28 عامًا، مقيمان كفر الزيات محافظة الغربية، وجرى التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بانتداب لجنة فنية من المرور والأدلة الجنائية والإطفاء لبيان أسباب الحريق والتصريح بدفن الجثتين.