اختلست مئات الآلاف.. حكاية "جيهان" موظفة بشبرا الخيمة وقعت فى شر أعمالها

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لمسؤولة مالية (مندوب صرف) بتهمة اختلاس مبالغ مالية من جهة عملها، وقضت المحكمة أيضًا بعزلها من وظيفتها، وذلك في القضية التي دارت وقائعها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمة "جيهان. ص."، البالغة من العمر 49 عامًا والمسؤولة المالية (مندوب صرف) بمركز مشترك المظلات سابقًا وحاليًا إدارية بإدارة التسجيل التابعة لمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في القضية رقم 25092 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4425 لسنة 2024 كلي جنوب بنها وبرقم 227 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة خلال الفترة من عام 2015 حتى 30 يونيو 2021، وبصفتها موظفة عامة ومسؤولة عن التحصيل (مندوب صرف) بمركز مشترك المظلات التابع لمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اختلست أموالًا بلغت قيمتها (337420.81 جنيهًا - ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا وواحد وثمانون قرشًا)، بالإضافة إلى ثلاثة دفاتر تحصيل برقم "330 ع. ح" قُدرت قيمتها بـ (876 جنيهًا - ثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا)، ليصبح إجمالي المبلغ المختلس (338296.81 جنيهًا - ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وتسعون جنيهًا وواحد وثمانون قرشًا)، وهي الأموال المملوكة لجهة عملها والموجودة في حيازتها والتي سُلمت إليها بحكم وظيفتها.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمة قامت بتحصيل مصروفات دراسية ومستحقات مالية أخرى من الطلاب المقيدين بالمركز بغرض توريدها لحساب جهة عملها وفقًا للإجراءات المتبعة، إلا أنها اختلستها لنفسها، كما اختلست دفاتر التحصيل المذكورة آنفًا للتستر على جريمتها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.