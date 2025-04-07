محافظ بني سويف يتابع مستوى الخدمات بقرية الرياض -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرية الرياض التابعة لمركز ناصر، لمتابعة سير وانتظام العمل بالمشروعات الخدمية المنفذة في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى، والمناطق الريفية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالوحدة الصحية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية، مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع الأقسام، والتي شملت عيادات طب الأسرة، الأسنان، التطعيمات، ومتابعة الحمل، و الصيدلية، و المعمل، مكتب الصحة، وغرفة التثقيف الصحي.

ووجه المحافظ بمراجعة مدى التزام جميع الوحدات الصحية بوضع ملصق يوضح مواعيد تواجد الأطباء وأيام العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتسهيل حصول المواطنين عليها بانتظام، على أن يتضمن الجدول أسماء الأطباء ومواعيدهم بوضوح.

كما حرص المحافظ على التفاعل مع عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، ووجه بحسن معاملة المواطنين داخل المرافق الخدمية، وضمان تقديم الخدمة لهم بطريقة لائقة.

وخلال الجولة، توقف المحافظ لدى مروره بأحد المصارف بالقرية، ووجه مسؤولي الري بسرعة تطهير المصرف، وإزالة ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير، مؤكدًا ضرورة التخلص منها بطريقة مناسبة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.