محافظ الدقهلية يقرر فسخ التعاقد مع إحدى شركات النظافة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فسخ عقد شركة النظافة العاملة بمنية محلة دمنه لسوء مستوى النظافة وتدني الخدمة، وسرعة طرح أعمال النظافة بالوحدة لشركات جادة بعد مراجعة وفحص إمكانياتهم الحقيقية ومراجعة المعدات وعدد العمال على الطبيعة.

وكلف المحافظ اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، بمتابعة الموضوع ومنظومة النظافة العامة مع إعادة هيكلة منظومة النظافة بمدينة محلة دمنه وفقا لخطة عمل المنظومة، لرفع مستوى النظافة وزيادة عدد حاويات جمع القمامة وحسن توزيعها على المناطق، بما يضمن تحقيق مستوى نظافة لائق في جميع المناطق والشوارع.

ووجه محافظ الدقهلية رحاب المزين رئيس مدينة محلة دمنه، بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة الحدائق في المدينة، وزراعة الأشجار وتهذيب وقص الموجود منها، وإعادة تشكيلها لتعكس منظر جمالي يليق بأهل مدينة محلة دمنه، وزيادة عدد العمال بالمنظومة.

جاء ذلك خلال جولة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الصباحية للاطمئنان على مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات والوقوف على مستوى أداء الجهاز التنفيذي في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

كما تفقد محافظ الدقهلية مستشفى محلة دمنه، والتقى بالمواطنين المترددين عليها واستمع إليهم ووعد بتحقيق جميع مطالبهم، وشدد على ضرورة توفير الرعاية والعناية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى وتلبية احتياجاتهم، وصادف مروره وجود لجنة من التفتيش بمديرية الصحة لمتابعة مستوى الأداء والحضور في المستشفى.

وتفقد مرزوق منطقة سندوب، وكوبري جديلة، ووجه إدارة المرور بإعادة تنظيم موقف السيارات أسفل الكوبري ومنع وقوفها خارج الموقف وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما وجه بإزالة أي إشغالات بمنطقة الموقف، ووجه للتنسيق بين حي شرق المنصورة ومركز المنصورة لرفع كفاءة النظافة بمنطقة كوبري جديلة والطريق السريع.

كما تفقد محافظ الدقهلية عددًا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع قناة السويس والجيش للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والمخفضة، وشدد على ضرورة البيع بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة حرصا على المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم.