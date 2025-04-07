إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة كبوت بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة كبوت على طريق مدخل الغوصة، التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة كبوت على مدخل قرية الغوصة، مركز قنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم سيدات.

جاري نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.