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"هشما رأسه بالفأس".. مقتل رجل على يد شقيقيه في البحيرة

01:37 ص الإثنين 07 أبريل 2025

جثة_ أرشيفية

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البحيرة- أحمد نصرة:

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته على يد شقيقيه بعدما هشما رأسه "بالفأس" بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية ميراث بينهما، بقرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص في البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوفاة "محارب. ف. هـ"، 40 عامًا، عامل، مقيم قرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص، بمستشفى الإسكندرية الجامعي متأثرًا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف في المخ.

كشفت تحريات المباحث، أن وراء الواقعة كلًا من : "كمال"، 30 عامًا، و"عطية"، 45 عامًا، مزارع، شقيقا المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب، وقيام الثاني بتوجيه ضربات إليه بفأس بعد مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على قطعة ارض زراعية ميراث فيما بينهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة "الفأس".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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