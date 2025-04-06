"كانوا مسافرين بعد إجازة العيد".. قرية مؤنسة تستعد لتشييع "ضحايا الإقليمي" (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

ساد الحزن قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع خمسة من أبنائها في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الأحد، أثناء عودتهم إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ووقع الحادث على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بني سلامة بمحافظة الجيزة، عندما اجتازت سيارة نقل الفاصل بين الاتجاهين، واصطدمت مباشرة بسيارة "تمناية" كان يستقلها الضحايا، ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة شخص آخر كان على متن سيارة مجاورة تعرضت للاصطدام كذلك.

ويستعد أهالي القرية لتشييع جثامين الضحايا من مقابر القرية، في وقت شهدت فيه مؤنسة حالة استثنائية بوفاة سبعة أشخاص في يوم واحد، بينهم حالتا وفاة طبيعية.

ونعى الأهالي الضحايا الخمسة، وهم: أحمد محمد عبدالعظيم أبو ياسين، سائق المركبة، وبشرى زاهر أبو سبع، وأمل زاهر أبو سبع، وآية صابر درويش، وطفلتها، وجميعهم من أبناء القرية، وكانوا في طريق عودتهم إلى القاهرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.