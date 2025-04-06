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مصرع طفلة في حريق بحظيرة ماشية في بني سويف

05:55 م الأحد 06 أبريل 2025

السيطرة على حريق في حظيرة مواشي ببني سويف

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بني سويف – حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها إثر حريق اندلع في حظيرة ماشية، في نطاق مركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في حظيرة مواشي مصنوعة من البوص، بإحدى العزب التابعة لقرية قمن العروس بمركز الواسطى، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن مصرع الطفلة "ملوك. م. ص" (4 أعوام)، متأثرة بإصابتها باختناق وحروق متفرقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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حريق حظيرة ماشية اخماد حريق مصرع طفلة
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