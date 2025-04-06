"جبل الطير" و"سراديب تونا الجبل".. هكذا ظهرت المنيا في دراما رمضان 2025 -صور

المنيا - جمال محمد:

سطعت محافظة المنيا كنجمة في سماء دراما رمضان هذا العام، حيث تجلت كنوزها الأثرية ومواردها الطبيعية الثرية في عدة مسلسلات، لتصبح "عروس الصعيد" وجهة مفضلة للمخرجين.

وأثار هذا الظهور تفاعلاً واسعًا بين أهالي المحافظة التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة، ويرصد "مصراوي" أبرز المناطق التي برزت في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المنقضي، وفي مقدمتها قرية "جبل الطير" التابعة لمركز سمالوط.

"فهد البطل" ومحاجر جبل الطير

تدور أحداث مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي في قرية جبل الطير، مسلطة الضوء على عائلته وامتلاكهم لمحاجر هناك، وتشتهر محاجر سمالوط بكونها الأنقى عالميًا بحسب آراء الجيولوجيين في مختلف جامعات العالم.

وتعد المنيا من أغنى محافظات مصر بجبال كربونات الكالسيوم، التي تمتد لأكثر من 50 كيلومترًا من أبو قرقاص جنوبًا وحتى مشارف بني مزار شمالًا، وبعمق يتجاوز 30 كيلومترًا في الصحراء الشرقية. وقد ظلت هذه المناطق مركزًا لاستخراج الحجر الجيري المستخدم في صناعة الطوب الأبيض لعقود طويلة.

وتؤكد الدراسات والأبحاث أن الحجر الجيري في المنيا يتميز بنقاوة فائقة، تصل في بعض المناطق القريبة من مركز سمالوط، وبالتحديد عند قريتي جبل الطير وبني خالد، إلى أكثر من 99.5%، وهي نسبة تضاهي نظيرتها في منطقة بإيطاليا، مما يجعل هاتين المنطقتين الأنقَى عالميًا.

وتدخل كربونات الكالسيوم في العديد من الصناعات الحيوية، مثل صناعة الأدوية ومستحضرات الكيماويات والدهانات وأعلاف الدواجن.

"المداح" وغرفة تماسيح الإله سوبك

كما تألقت المنيا في مسلسل "المداح" الجزء الخامس، حيث ظهرت العديد من مناطقها الأثرية الشهيرة، وكان من أبرز هذه المواقع قرية طهنا الجبل، التي تحتضن معبدًا فريدًا من نوعه هو معبد "نيرون" المكون من ثلاثة طوابق.

وتداول أهالي قرية طهنا الجبل صورًا وفيديوهات لفريق عمل المسلسل أثناء تصوير بعض المشاهد فوق جبال القرية، مما أثار حماسًا كبيرًا بينهم.

وتقع طهنا الجبل على بعد 13 كيلومترًا شرق النيل وشمال مدينة المنيا. ويتربع معبد "نيرون" على سفح جبل القرية، ويعتبر من أغرب المعابد الأثرية في صعيد مصر، فهو من المعابد القليلة المكونة من ثلاثة طوابق.

بُني المعبد في عصر الدولة الوسطى تكريمًا للإمبراطور الروماني نيرون، الذي زار مصر وأمر ببناء عدة معابد باسمه، كان أبرزها معبده المقام على سفح الجبل.

ومن أبرز معالم هذه المنطقة غرفة قديمة تضم تماسيح ضخمة محنطة للإله سوبك، وقد لاقى ظهور هذه الغرفة في المسلسل تفاعلاً كبيرًا من المواطنين وأهالي القرية، الذين توافدوا على المنطقة في اليوم التالي لالتقاط الصور التذكارية.

سراديب الطيور المُكفنة وتونا الجبل:

أما ثالث المناطق التي خطفت الأنظار في دراما رمضان فهي منطقة تونا الجبل وسراديبها الغامضة، وقد انتشر مشهد من مسلسل "المداح 5" بشكل واسع بين أهالي قرية تونا الجبل، عندما وجهت الفنانة يسرا اللوزي جملتها الشهيرة للفنان حمادة هلال: "السر في السراديب يا صابر"، في إشارة إلى سراديب تونا الجبل التي ظهرت في المسلسل بشكل مشوق ومثير، يتماشى مع الوصف الذي يطلقه عليها علماء الآثار بـ "سراديب الغموض".

واكتُشفت سراديب تونا الجبل منذ 87 عامًا، وتحديدًا في عام 1937، على يد عالم الآثار الكبير الدكتور سامي جبرة، مدير حفائر بعثة جامعة القاهرة، الذي استمر في العمل بها حتى عام 1952.

وتبلغ مساحة سراديب تونا الجبل تحت الأرض حوالي 50 فدانًا وفقًا لتقارير الآثار، وتضم أربعة شوارع رئيسية تتفرع منها مئات الشوارع الجانبية بأطوال تصل إلى ثلاثة كيلومترات تقريبًا.

وتتكون السراديب من أربعة أقسام: السرداب (A) وهو الأعمق ولم يُعثر فيه على مومياوات، والسرداب (B) وله مدخل منفصل ويتميز بأرضيته المنحنية التي تشبه "بيت الرعب" ويحتوي على مومياوات لطيور الأيبس المقدس، والسرداب (C) وهو الوحيد المتاح للزيارة ويضم قاعة للإله "جحوتي" وتمثالًا لقرد البابون من الحجر الجيري ومومياء القرد المحنطة، وأخيرًا السرداب (O) الذي فصله الدكتور سامي جبرة عن باقي السراديب وسُمي بـ "المتحف السفلي" وعُرضت فيه آثار تونا الجبل خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وتشير الدراسات الأثرية إلى أن منطقة السراديب كانت مخصصة لدفن الحيوانات المقدسة، خاصة القرد المقدس "قرد البابون" وطائر الأيبس الذي يشبه طائر أبو قردان. وكان يتم تحنيط أي طائر يموت ووضعه في السراديب بشكل منظم، وقد بلغ عددها نحو أربعة ملايين طائر محنط.

بهذا الظهور المميز في دراما رمضان، تبرز محافظة المنيا كوجهة سياحية وثقافية غنية بالتاريخ والأسرار، وتدعو المشاهدين إلى استكشاف كنوزها على أرض الواقع.

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