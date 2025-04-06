نظافة وتعقيم شامل.. مطاحن أسوان تستعد لاستقبال 350 ألف طن قمح -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أنهت إدارة المطاحن والصوامع بأسوان، كافة الاستعدادات لاستقبال موسم توريد الأقماح، الذي سينطلق في الخامس عشر من أبريل الجاري.

وتستهدف المطاحن استقبال 350 ألف طن من القمح المحلي، بزيادة قدرها 90 ألف طن عن العام الماضي، الذي شهد استلام 264 ألف طن من القمح.

وأكد المهندس رجب دردير، رئيس قطاع مطاحن أسوان، أنه تم تطهير وتنظيف شامل لصوامع الغلال المعدة لاستقبال الأقماح هذا العام، بالإضافة إلى البناكر والشون الموجودة في محافظة أسوان. وتشمل هذه المواقع بنكر وصومعة في إدفو تتسع كل واحدة منهما إلى 30 ألف طن، وشونة في كوم أمبو تتسع إلى 5 آلاف طن، وصومعة في أسوان تتسع إلى 6 آلاف طن.

وأوضح أنه تم التنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التموين لتشكيل اللجنة المختصة باستلام الأقماح، والمكونة من خمسة أشخاص، للإشراف الدقيق على عمليات التوريد وتحديد درجة نظافة ونقاوة القمح، وهو المعيار الأساسي لتحديد السعر النهائي للأردب.

وقد تم تحديد أسعار القمح لهذا العام بناءً على درجة النقاوة كالتالي:

درجة نظافة 22.5: سعر الأردب 2100 جنيه.

درجة النظافة 23: سعر الأردب 2150 جنيه.

درجة نظافة 23.5: سعر الأردب 2200 جنيه.

وأضاف رئيس قطاع مطاحن أسوان: "نعمل جاهدين على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين والموردين، وذلك لضمان إنهاء إجراءاتهم وتسليمهم مستحقاتهم المالية لقاء القمح المورد بسرعة وسهولة."

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى أحمد ياسين مدير صومعة أسوان، أن الصومعة تتكون من ثلاث خلايا، تبلغ سعة كل خلية ألفي طن. وأضاف: "نقوم قبل بداية موسم التوريد بعمليات نظافة جافة شاملة داخل وخارج الخلايا، بالإضافة إلى تهوية دقيقة للخلايا وإجراء عمليات تبخير وقائية لضمان سلامة وجودة تخزين الأقماح."

وفي السياق ذاته، أكد مايكل ذكري، مدير عام الحسابات بصومعة أسوان، أنه بناءً على تعليمات رئيس الشركة، يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وذلك تيسيرًا عليهم ودعمًا لهم.

وتعكس هذه الاستعدادات حرص مطاحن أسوان على استقبال موسم توريد القمح بكفاءة عالية، وضمان الحفاظ على جودة المحصول وتسهيل الإجراءات على المزارعين، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.