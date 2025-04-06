إصابة 5 عمال يومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 5 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من عمال اليومية على الطريق الإقليمي السعديين باتجاة بلبيس أمام قرية حفنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بمنيا القمح يشير إلى استقبال "سامية ع ع" 50 سنة مقيمة النعامنة مصابة بكدمة بالكتف الأيمن وسحجات، و"أحمد ع م" 55 سنة ومقيم شلشلمون مصابا بكدمات بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس، و"عبد العليم ع ع" 60 سنة، و"طه ا ا" 61 سنة، و"أمنية ع ا" 61 سنة مقيمين شلشلمون والسعديين مصابين بسحجات وكدمات بالجسد، ويجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.