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دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب في محل إكسسوارات بالقليوبية- صور

02:39 ص الأحد 06 أبريل 2025
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    حريق بنها
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية في القليوبية، في السيطرة على حريق نشب في محل إكسسوارات وهدايا بمنطقة المنشية بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق في محل إكسسوارات وهدايا في منطقة المنشية ببنها.

على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء، إذ تم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمباني المحاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق شب في محل على مساحة 25 مترا في عقار مكون من 7 طوابق، كما كشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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