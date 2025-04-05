"بعد بحث 6 ساعات".. العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، من انتشال جثمان شاب غرق في نهر النيل فرع رشيد، أمام عزبة أبو النرش التابعة لمركز أشمون.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بغرق الشاب "أسامة.ع.ج" 19 عامًا، مقيم بدائرة مركز أشمون، أثناء استحمامه، وجرفه التيار، وعثر عليه مساء السبت بواسطة الإنقاذ النهري ونقل جثمانه إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.