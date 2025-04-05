انقلاب سيارة إطفاء على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي

أسيوط- محمود عجمي:

شهد طريق أسيوط- سوهاج الزراعي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط، بالقرب من مدخل قرية شطب، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة إطفاء على الطريق المذكور.

وانتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن سيارة الإطفاء رقم" 7152 ي ب أ" انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من رفع السيارة من نهر الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.