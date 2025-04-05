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محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن علق بالجبل الغربي -صور

07:45 م السبت 05 أبريل 2025
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (9)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (6)
  • عرض 13 صورة
    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (5)
  • عرض 13 صورة
    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (7)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (8)
  • عرض 13 صورة
    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (2)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (3)
  • عرض 13 صورة
    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (12)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (11)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (10)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (1)
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    محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن (13)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

كرم اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم السبت، 11 مواطنًا من أهالي قرية "الشيخ حمد" التابعة لمركز سوهاج، تقديرًا لشجاعتهم في إنقاذ أحد المواطنين العالق على ارتفاع 500 متر بالجبل الغربي بالقرية.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب.

وأشاد المحافظ، بالدور البطولي الذي قام به أهالي القرية، مؤكدًا أن ما قاموا به يُعد مثالًا يُحتذى به في الشجاعة والإقدام، ويعكس القيم الأصيلة لأبناء سوهاج في الوقوف بجانب بعضهم البعض في أوقات الشدة، مؤكدا أن المحافظة لا تتوانى عن تكريم النماذج المشرفة من أبنائها الذين يُجسدون أروع صور التضحية والإنسانية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز روح التعاون والمبادرة في خدمة المجتمع.

وأضاف المحافظ أن هذا الواجب الذي قام به أبناء سوهاج هي رسالة لجميع المواطنين بأن يكونوا إيجابيين في مثل هذه المواقف، وألا يجعلوا من هذه الوقائع فرص انتهازية للتصوير والنشر دون اتخاذ أي موقف لإنقاذ المواطنين والوقوف بجانبهم.

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اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج يكرم 11 شخصًا أنقذوا حياة مواطن
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