إيقاف تشغيل المعديات في بني سويف لسوء الأحوال الجوية

بني سويف- حمدي سليمان:

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إيقاف تشغيل معديات نقل الركاب عبر المجرى المائي لنهر النيل، كإجراء احترازي، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، في ضوء عدم استقرار الأحوال الجوية، بسبب تداعيات منخفض جوي خماسيني.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء حازم عزت بالتواصل وتكليف رؤساء الوحدات المحلية، بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بوقف المعديات الخاصة بنقل المواطنين بين ضفتي النيل بنطاق المراكز والمدن الواقعة على المجرى المائي للنيل، على أن يجري استئناف العمل بها عقب إنتهاء العاصفة، وتحسن الأحوال الجوية وعودتها لطبيعتها.



يذكر أن وزارة البيئة أفادت بتلقيها تقارير من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، تؤكد تدهور جودة الهواء اليوم وغدًا بسبب الرمال المثارة والرياح، وناشدت المواطنين وخاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي بتجنب الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة، كما تواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة متابعة أي شكاوى على مدار الساعة عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01222693333.