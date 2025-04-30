بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة.. محافظ المنيا يشهد توقيع عقد تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالعدوة

المنيا - جمال محمد:

فى حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والشركة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتحقيق نقلة نوعية في ملف البيئة، من خلال التخلص الآمن من المخلفات وتوفير حلول عملية ومستدامة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

وأوضح اللواء كدواني أن عقد إدارة وتشغيل المصنع، الموقع مع شركة “ماك”، يمتد لمدة 10 سنوات، حيث يلتزم الطرف المشغل بتوريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنًا يوميًا، قابلة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70%.

ويساهم المصنع في إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي، والحد من انتشار الأمراض، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار البيئي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقام بالتوقيع على العقد كل من اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام لمحافظة المنيا، والسيد محمد سعدي، المدير العام لشركة “ماك”، وسط حضور رسمي ومؤسسي يعكس أهمية المشروع كأحد النماذج الداعمة لفتح آفاق استثمارية جديدة و توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .