لماذا سُميت العاصفة بـ"رياح الخماسين"؟ .. المصايف توضح- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن "رياح الخماسين" ظاهرة مناخية موسمية تهب عادة في فصل الربيع، وتكون نتيجة للفروقات الحرارية بين الصحارى الساخنة والمناطق الباردة المحيطة بها وتصل سرعتها أحيانًا إلى 140 كم/ساعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.

وحول أسباب تسميتها بـ"رياح الخماسين"، أوضحت "المصايف" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن سر التسمية كونها تنشط على مدار 50 يومًا، إلا أنها نادرًا ما تهب أكثر من يوم أو يومين في الأسبوع أثناء تلك الفترة التي تبدأ من مارس إلى مايو الأكثر نشاطًا لها في مصر.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط تشهد ارتفاع نسبي في الأمواج، منوهة إلى رفع الرايات الصفراء بكافة شواطئ الإسكندرية "القطاعين الشرقي والغربي"، والتي تعني أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم الرياح والعاصفة الترابية.