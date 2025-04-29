كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟

سوهاج- عمار عبدالواحد:



في لحظة تحولت أجواء الحرم الجامعي الجديد بجامعة سوهاج من هدوء طلابي معتاد إلى ساحة مشاجرة صاخبة، بعد أن تسبب مقطع فيديو "تيك توك" في اشتعال الخلاف بين طالبين، لينتهي المشهد بسلاح أبيض و29 غرزة في ذراع أحدهما.

واقعة وثقتها عدسات الهواتف وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الذهول والقلق بين الطلاب، وتدخل فوري من الأمن الجامعي والشرطة لاحتواء الموقف.

ورصد أفراد الأمن الإداري بجامعة سوهاج وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب الجامعة وتدخل زملائهم لمحاولة الفصل بينهم، ومنع تطورها.

وبفحص الواقعة تبين وقوع المشاجرة المشار إليها بسبب قيام أحد الطلاب بالجامعة تصوير طالبة داخل أسوار الجامعة وتدخل عدد من زملائها فور مشاهدتهم الواقعة، ومحاولة الاحتكاك به والتعدي على الطالب الذي يقوم بتصويرها، في حين تدخل البعض الأخر من الطلاب للفض بين زملائهم، حتى وصل أفراد إدارة الأمن الإداري بجامعة سوهاج لمكان الواقعة، وبحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر أحد الطلاب في المشاجرة ممسكًا بيده سلاح أبيض.

وتمكنت قوات الشرطة بقسم سوهاج الجديدة من ضبط المتهمين في الواقعة.

ومن جهته أوضح المركز الاعلامي لجامعة سوهاج، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن المشادة الكلامية والمشاجرة التي حدثت، الأحد الماضي، بين طالبين بالحرم الجامعي الجديد بالكوامل.

وجاء في بيان جامعة سوهاج أنه قام كلاً من الطالب "ح. ي" بكلية الآداب والطالب "ا. ك" بكلية التجارة، بالتعدى كل منهما على الآخر بالسب والشتم، خلال مشادة كلامية بينهم؛ بسبب قيام الطالب "ا. ك" بتصوير مقطع فيديو "تيك توك" ظهر فيه الطالب "ح. ي" ومجموعة من الطلاب والطالبات، الأمر الذي أدي الي تشاجرهم، وإصابة أحدهما، وقد قام الأمن الإداري بالجامعة بالتحقيق وإجراء مذكرة إدارية بتفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها.

وتؤكد إدارة الجامعة أنه سيتم توقيع العقوبة الرادعة عقب انتهاء التحقيقات الجارية في الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسيكون القرار رادعا للجميع.

وأفاد مصدر مسئول بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد ل"مصراوي" أن الطالب "حسن. ي" بكلية الآداب جامعة سوهاج والذي تعرض للاعتداء بسلاح أبيض "مطواة" على يد زميل له بكلية التجارة داخل الحرم الجامعي الجديد، بسبب تصوير فيديو "تيك توك"، أصيب ب29 غرزة، في زراعه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للنشر أن الطالب المجني عليه حالته العامة جيدة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل بقسم استقبال وطوارئ الجراحة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.