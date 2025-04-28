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الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقًا في الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته البلاد

03:40 م الإثنين 28 أبريل 2025

الحكومة الإسبانية

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وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها فتحت تحقيقًا في الانقطاع الواسع للكهرباء الذي ضرب البلاد قرب ظهر اليوم الاثنين.

وكانت شركة "ريد إلكتريكا" الإسبانية لتشغيل شبكة الكهرباء، قد أفادت بأنها تعمل مع شركات الطاقة لاستعادة الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي.

كما أعلنت شركة سكك الحديد الإسبانية، توقف القطارات عن العمل، فيما شهد وسط العاصمة مدريد ازدحامًا مروريًا بسبب تعطل إشارات المرور.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (أر تي في إي)، إن انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.

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