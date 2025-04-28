السجن المؤبد لعامل في قضية قتل ثأرية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملًا بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شخص في خصومة ثأرية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .

تعود وقائع القضية رقم 14909 لسنة 2017 جنايات الفتح إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح من الأهالي بوجود جثة ملقاة بجانب الطريق ناحية قرية دير بصرة. وبالانتقال، تبين أن الجثة لشخص يدعى "هيثم . ط . إ"، 25 عامًا، فلاح، مقيم قرية الغريب بمركز ساحل سليم، وتبين إصابته بطلق ناري في الرأس مما أدى إلى وفاته.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد . ص . ر"، عامل، وآخر سبق الحكم عليه.

وأشارت التحريات إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه والمتهم، وعلى إثرها قام المتهم بإعداد وحيازة سلاح ناري، وقام بمراقبة خط سير المجني عليه حتى ظفر به أثناء استقلاله دراجة نارية ناحية قرية دير بصرة، وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة بهاء أبو شقة، دفاع المتهم، كما استمعت إلى شهود الإثبات، وبعد المداولة قضت هيئة المحكمة بحكمها سالف الذكر.