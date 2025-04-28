إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 4 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الإقليمي اتجاه السويس بنطاق محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى جامعة العاشر بوصول 4 مصابين جراء وقوع حادث سير، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلا من "ناهد ح. ح" (62 عامًا)، و"آلاء س. ع" (17 عامًا)، و"أشرف ع. أ" (35 عامًا)، و"مريم ع. م" (36 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، مصابين بإصابات مختلفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، ورفع آثار الحادث لتسهيل عملية المرور أمام المركبات.