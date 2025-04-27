تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في الشرقية إلى نهاية يونيو المقبل

الشرقية – ياسمين عزت:

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، محاكمة الشاب المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثمانه في مصرف مائي بقرية الغابة التابعة لمركز أبو كبير، إلى يوم 30 يونيو المقبل، لمناقشة باقي الشهود والمرافعة.

تعود تفاصيل الواقعة المقيدة برقم القضية 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة أوراق المتهم "محمود . أ" (27 عامًا) إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل صديقه "عبدالله محمد" (21 عامًا)، المقيم بقرية الغابة التابعة لمركز أبو كبير، بسبب خلافات مالية بينهما.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم، وهو مالك محل أحذية، قتل المجني عليه "عبدالله محمد"، الطالب بالفرقة الثانية بكلية حقوق، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله مستخدمًا أداة معدنية مستهدفًا العنق، حيث وجه عدة طعنات أصابته وأدت إلى وفاته، ثم تخلص من الجثة ومتعلقاتها في مصرف مائي بأبو كبير، بسبب خلافات بينهما.