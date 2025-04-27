السويس تستضيف المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد الكابتن محسن عنان رئيس منطقة كرة القدم بالسويس، أن محافظة السويس أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وتضم المجموعة الثالثة فرق منتخبات السنغال وإفريقيا الوسطى والكونغو، الديمقراطية وغانا، وتستضيف جمهورية مصر العربية البطولة التي تنطلقت اليوم الأحد 27 أبريل فى مصر وحتى 18 مايو.

أوضح محسن عنان فى تصريحات صحفية، أن الفرق المشاركة وصلت الى السويس وتم تسكينهم فى فنادق بمدينة السويس بجوار ستاد السويس الرياضى حيث تجرى المباريات على ملاعب ستاد الجيش وبورتوفيق و المعمل.

وأشار رئيس منطقة السويس لكرة القدم، إلى وجود اهتمام كبير من الجهاز التنفيذي بالمحافظة على ظهور المدينة الباسلة في أبهى صورتها، كما ظهرت في كأس الأمم الأفريقية عام 2019 وحظيت باشادة كبيرممن فرق المنتخبات والمشجعين ةَ

واستطرد أن اللجنة المنظمة من الاتحاد الافريقي للمجموعة الثالثة وصلت إلى السويس وجرى تسكينهم فى أحد الفنادق بمنطقة العين السخنة.

وأشاد بالتجهيزات الموجودة لاستقبال الفرق واللجان المنظمة لافتا أن أول على أرض السويس تبدأ يوم الجمعة المقبلة المجموعة بين السنغال و افريقيا الوسطى.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 20 عاما اليوم تبدأ بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا، على ان تقام مباريات البطولة فى استادات هيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية وستاد 30 يونيو و ستاد السويس.