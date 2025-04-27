بسبب خلاف على كيس هيروين.. إعدام بائع مخدرات أنهى حياة زبون بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أسدلت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة، الستار على قضية مقتل شاب في مدينة السنبلاوين، حيث قضت بالإعدام شنقًا على المتهم بإنهاء حياته إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على شراء مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور ومحمد صلاح البرعي، وذلك في القضية رقم 75414 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 6043 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد.إ.ا.ش" (40 عامًا، محبوسًا) إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليه "أحمد شوقي عبدالقادر محمد" (دون سبق إصرار أو ترصد) في 14 سبتمبر 2024 بدائرة مركز السنبلاوين.

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى طعنة قاتلة استقرت في صدر المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، قاصدًا المتهم بذلك إزهاق روحه، ما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما تضمن قرار الإحالة اتهامات أخرى للمتهم بحيازة مواد مخدرة ("هيروين" بقصد الاتجار و"حشيش" بقصد التعاطي) وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير ترخيص.

وفي شهادتها أمام المحكمة، أفادت "ناهد.ص.ح"، والدة المجني عليه، بأنها علمت بوفاة نجلها نتيجة اعتداء المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بهدف قتله.

وأقر "السيد .ن.ف" بأنه والمجني عليه وشخص آخر يدعى "هشام.م.م.ح" توجهوا إلى مكان تواجد المتهم لشراء مواد مخدرة على متن دراجة آلية.

وأوضح أنه عقب وصولهم، تقابل المجني عليه مع المتهم، الذي أخرج كيسًا يحوي جوهر الهيروين المخدر من بين ملابسه، وخلال تسليم الكيس للمجني عليه، نشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه نتجت عن جرح طعني نافذ يسار الصدر من السلاح الأبيض المضبوط، والذي أدى إلى قطع في عضلة القلب ونزيف دموي جسيم داخل تجويف الصدر.