بالصور- توريد 54 ألف طن قمح محلى لصوامع وشون أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل أجهزة محافظة أسوان، جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح المحلى لموسم الحصاد 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، استلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح بمختلف مراكز المحافظة، والتى وصلت إلى 54 ألفًا و930 طنًا حتى اليوم السبت،

لافتاً إلى أنه فى ظل التنسيق المستمر بين كافة الجهات فإننا نعمل على الوصول بالمستهدف إلى 600 ألف طن يتم توريدها من المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 آلاف و547 فدانًا، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين أنه بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، يتم تقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين للاستمرار فى توريد القمح بشكل منتظم، لافتاً بأن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 37 ألف و 170 طن داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان، و17 ألفًا و760 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد لتوريد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا .