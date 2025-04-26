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"أنت بتخبط التوكتوك".. مقتل سائق بطعنة قاتلة بسبب خلاف على الطريق بالمنوفية

04:48 م السبت 26 أبريل 2025

جريمة قتل

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المنوفية- أحمد الباهي:


لقي سائق توكتوك مصرعه إثر مشاجرة عنيفة مع قائد دراجة نارية، اليوم السبت، في قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل "محمود.م.ف" البالغ من العمر 27 عامًا، بعد أن تلقى طعنة نافذة بـ"مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينه وبين قائد مركبة نارية عقب اصطدام مركبتيهما أثناء السير.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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جريمة قتل المنوفية مديرية أمن المنوفية
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