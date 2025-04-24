محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الشرقية ياسمين عزت

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي للعام الدراسي 2024- 2025 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 10 مايو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025 لافتا إلى أنه سوف تعقد امتحانات الصف الثالث الإبتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الاثنين 26/ 5/ 2025.

كما وتعقد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025، بينما تعقد امتحانات الصف الخامس الإبتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

هذا وتعقد امتحانات الصف السادس الإبتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025 كما وتعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025، وتعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وأضاف امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025، وتعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

تعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025، وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025 و إمتحانات الصف الثامن (أمل) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

تعقد امتحانات الصف السادس (النور) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025، تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( النور) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( الأمل) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025. تعقد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025 وتعقد امتحانات التعليم الفني المزدوج علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

