العثور على صاحب مكتب عقارات فى الدقهلية مقتولًا داخل مقر عمله

الدقهلية ـ رامي محمود:

عثر عدد من أهالي منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة محافظة الدقهلية، على صاحب مكتب عقارات مصابا بعدة طعنات نافذة داخل مكتبه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، ببلاغ الأهالي بالعثور على صاحب مكتب عقارات مقتولا فى ظروف غامضة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى "محمد رضا السيد عطية،42 عاما، مقيم جمصة البلد مركز كفر البطيخ" ومصاب بطعنات متفرقة أودت بحياته داخل مكتبه بمنطقة تقسيم 15 مايو.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلف مدير المباحث الجنائية فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث قسم شرطة جمصة بالتحرى للوصول إلى مرتكب الحادث ومعرفة أسبابه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان من مستشفى جمصة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.