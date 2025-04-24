‬الحصيلة جثة و5 مصابين.. انقلاب سيارة ملاكي طريق دشلوط الصحراوي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق دشلوط الصحراوي الغربي بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع "كيرلس.ن.ن" 34 عامًا، وإصابة: "مرينا.ل .ب" 32 عامًا، و"برسينا. ك.ن" 9 أعوام، و"سيدوره.ك.ن" 8 أشهر، و"ليسندا.ك.ن" 6 أعوام، مصاب مجهول الهوية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الاسكندرية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.