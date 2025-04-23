ضبط نصف طن أسماك ولحوم فاسدة في حملات تفتيشية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط 500 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة خلال أربعة أيام فقط، شملت أسماك مملحة فاسدة تحتوي على ديدان، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، ومنتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية نفذت خلال فترة ما قبل وخلال وما بعد شم النسيم حملات التفتيش المشددة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق خلال فترة الأعياد، خصوصًا مع الإقبال الكبير على شراء الفسيخ والرنجة في احتفالات شم النسيم.

وأشار الكومي إلى ضبط 127 كيلو جرامًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك، حيث جرى العثور على ديدان داخل بعض الأسماك نتيجة سوء التخزين، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، وقد يؤدي إلى حالات تسمم حادة، وجرى تحرير محاضر بالواقعة وتحويلها إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات لحين البت فيها، كما جرى ضبط 70 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهي مخالفة صريحة تمثل تهديدًا صحيًا للمستهلكين.

وأوضح أن القانون الحالي يتضمن عقوبات رادعة تشمل الغرامات والحبس، إلا أنه أشار إلى أهمية تغليظ العقوبات لردع التجار معدومي الضمير، وناشد المواطنين بشراء المنتجات الحيوانية من مصادر موثوقة والتأكد من وجود ختم المجازر الحكومية على اللحوم، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية في جميع مراكز المحافظة، بما في ذلك الخارجة، الداخلة، والفرافرة، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.