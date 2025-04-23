تقديم رحلتي عمرة.. تكريم الأمهات المثاليات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

شهد الحفل المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم النائبة آمال رزق الله، ومها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب ممثلي الأزهر والأوقاف وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها فقرات فنية متنوعة تضمنت عروض السمسمية والتنورة، إلى جانب إلقاء قصائد شعرية عن الأم قدمتها الطالبتان ملك وأيسل ضاحي عبد السلام.

وخلال كلمته، وجه نائب المحافظ تحية تقدير لأمهات الشهداء، مؤكدًا أن تكريم الأمهات المثاليات يُعد تعبيرًا بسيطًا عن امتنان المجتمع لدور الأم المصرية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه الدولة للمرأة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا ذلك انعكاسًا لإيمان القيادة السياسية بدورها المحوري في بناء المجتمع.

كما ثمّن جهود مديرية التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين المرأة من خلال المبادرات والبرامج التوعوية، وأعلن عن تقديم رحلة عمرة للأم المثالية الأولى والأم المثالية لابن من ذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله يوسف الخيرية.

من جانبها، أشادت مها الحفناوي، بدور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، واستعرضت معايير اختيار الأمهات المثاليات.

وشهد الحفل تكريم الأمهات المثاليات الأربع على مستوى المحافظة، وهن ليلى عبد العاطي عبد الحميد – الأم المثالية الأولى ،منى عبد الغني السيد – الأم المثالية الثانية،رجاء عبد الحكيم محمد إبراهيم – الأم المثالية الثالثة ،سيدة محمود جاد الكريم – الأم المثالية لأبناء من ذوي الهمم

وجرى تكريم أربع أمهات مثاليات على مستوى مديريات الخدمات، هن آمال جاد محمد محمود "جامعة قناة السويس"، هدى عبد السلام سعد خليل "مديرية الصحة"، أحلام محمود الإمام الشامي "مديرية التموين"، أماني حسن محمد الحلوس "مديرية الزراعة".

وفي ختام الحفل، حرص نائب المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المكرمات وأعضاء لجنة التقييم، تعبيرًا عن الامتنان والعرفان لما قدمته الأمهات من تضحيات وجهود في سبيل تنشئة أجيال قادرة على العطاء.



