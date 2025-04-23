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فرحة وزغاريد.. احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد - فيديو وصور

07:01 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
  • عرض 12 صورة
    احتفال المزارعين بحصاد محصول القمح في بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل المزارعون بقرى جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بحصاد محصول القمح، بمنطقة مشروع ناصر، وسط أجواء من الفرحة بين المزارعين الذين رفعوا أيديهم مشيرين بعلامة النصر، وأطلقت السيدات الزغاريد مرددين "تحيا مصر".

ومن جانبه، أكد المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، على أن المساحة المنزرعة بالقمح في منطقتي شرق وغرب بورسعيد بلغت 9535 فدانًا، منهم 2225 فدان بمنطقة سهل الطينة، و6050 جنوب بورسعيد، موضحًا أن أصناف القمح التي يتم زراعتها تتناسب مع طبيعة الأرض الملحية والتغيرات المناخية التي تتعرض لها بورسعيد.

وأشار إلى أنه كانت هناك متابعة شبه يومية مع التوجيه المباشر لإدارة المكافحة للمتابعة الدورية لرصد أي إصابات بالأفات والفطريات تقلل من إنتاجية المحصول، مؤكدًا أن نسبة الإصابة قليلة جدًا بسبب المتابعة الدورية والتدخل السريع والمعالجة اليدوية والندوات التي كانت تعقد بالجمعيات الزراعية، كما كان هناك نشاط مميز للغاية من الجانب الإرشادي.

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