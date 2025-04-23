مكتبة الإسكندرية تستضيف الكاتبة الأردنية نور العتيبي

الإسكندرية - محمد البدري:



تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات لقاءً مع الكاتبة الأردنية نور العتيبي لمناقشة أحدث إصداراتها وتجاربها الروائية المتنوعة، في فعالية تقام الثلاثاء المقبل بمركز مؤتمرات المكتبة.

ويتضمن اللقاء مشاركة الكاتبة نور العتيبي لقصص ملهمة من مسيرتها الأدبية، وكيفية تطور أعمالها وأفكارها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهتها في مجال الكتابة وكيف تغلبت عليها، وأيضًا تبادل الآراء والخبرات الأدبية بين الكاتبة والجمهور.

والكاتبة الأردنية نور العتيبي لها أربعة إصدارات جميعها ذات طابع اجتماعي، وتُعرف بتميزها الإبداعي وأسلوبها الأدبي الفريد الذي يجمع بين العاطفة والفكر العميق.

بدأت العتيبي مسيرتها الكتابية عام 2016، وأصدرت أول كتاب لها بعنوان "مهما كلف الأمر" والذي كان مستوحى من تجربة شخصية، حيث شكل هذا العمل نقطة تحول هامة في حياتها الأدبية؛ ومن بين أعمالها الأدبية الأخرى رواية "فقدته مرتين" ورواية "مدينة الظلال" وكتاب "قلب أخضر".



وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية أن اللقاء يأتي في ضوء اهتمام المكتبة بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية، حيث تحرص على دعوة الرموز من الأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب من خلال سلسلة أمسيات لقاء مع كاتب وذلك استكمالاً لدورها المجتمعي كراعية للفن والأدب.