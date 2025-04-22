تحصين نصف الثروة الحيوانية بجنوب سيناء ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء عن تحصين أكثر من 50% من الثروة الحيوانية ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2025 لمكافحة مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك.

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام المديرية، أن الحملة مستمرة في تغطية المدن، والوديان، والتجمعات البدوية بالمحافظة، وسط متابعة ميدانية يومية.

وأشارت إلى توفير اللقاحات والمستلزمات البيطرية اللازمة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف تنفيذ أعمال التحصين بكفاءة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضحت أن الحملة نجحت حتى الآن في تحصين أكثر من نصف الحيوانات المُدرجة في حصر المحافظة، وتستمر لحين الانتهاء من تغطية كافة الأعداد المستهدفة.

وأضافت أنه يجري أيضًا خلال الحملة تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات، إلى جانب عقد ندوات إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية.